В Хабаровском крае разбился истребитель пятого поколения

Истребитель Т-50 (Су-57) потерпел крушение в Хабаровском крае России.

В Хабаровском крае разбился современный истребитель Т-50.

Об этом сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Все произошло в 111 км от аэродрома Дземги. Летчик успел катапультироваться", – сообщил источник.

Потерпевший крушение в Хабаровском крае истребитель проходил испытания. Он принадлежал Комсомольскому-на-Амуре авиазаводу.

Су-57 (Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации (ПАК ФА), Т-50) - многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого (входит в ОАК).

Напомним, 17 декабря во время полета в Астраханской области у ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 ВВС РФ отказал двигатель.