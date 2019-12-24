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Лукашенко о возможной атаке РФ на Беларусь: Запад будет втянут в войну

Лукашенко о возможной атаке РФ на Беларусь: Запад будет втянут в войну
14:05 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНН

Лукашенко убежден, что мировое сообщество не оставит безнаказанной возможную попытку РФ нарушить суверенитет Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко убежден, что в случае попытки Москвы нарушить суверенитет Беларуси, мировое сообщество отреагирует военной кампанией на такие действия. Об этом он рассказал в интервью "Эхо Москвы", информирует УНН.

По убеждению Лукашенко, РФ ежегодно начинает прессовать Белоруссию, "завинчивая гайки".

Лукашенко добавил, что мировое сообщество отреагирует соответствующим образом на действия России, если та попытается нарушить суверенитет Беларуси.

"Если Россия попытается нарушить наш суверенитет, вы знаете, как отреагирует мировое сообщество, они окажутся втянутыми в войну. Запад и НАТО уже этого (предполагаемого посягательства на суверенитет Беларуси - ред.) не перенесут, потому что они сочтут это угрозу им. И в чем-то они (Запад - ред.) правы", - сказал Лукашенко.

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Напомним, глава Министерства иностранных дел (МИД) Литвы Линас Линкявичюс назвал открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту нарушением международного права.

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Россия, Беларусь, Александр Лукашенко.
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