"И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?": Лукашенко требует от РФ компенсацию за Чернобыль

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России заплатить компенсацию за Чернобыльскую катастрофу.
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
Он напомнил, что Беларусь стала жертвой Чернобыльской катастрофы, а Москва, являясь правопреемницей СССР, должна Минску компенсацию за эту трагедию. Лукашенко напомнил, что Чернобыльскую АЭС Беларусь не строила, не эксплуатировала и не взрывала.
"А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину", - заявил он.
Лукашенко также отметил, что его страна до сих не преодолела последствий катастрофы и люди, живущие вблизи зоны отчуждения, до сих пор не могут сжигать в печке дрова из-за радиационного заражения.
"Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?" - возмутился Лукашенко.
Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что Россия каждый год начинает прессовать Беларусь и "завинчивает гайки".