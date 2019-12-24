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"И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?": Лукашенко требует от РФ компенсацию за Чернобыль

"И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?": Лукашенко требует от РФ компенсацию за Чернобыль
14:57 Вт, 24 Декабрь 2019 Телеграф УНИАН

Лукашенко напомнил, что Беларусь больше всех пострадала от катастрофы в Чернобыле.

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от России заплатить компенсацию за Чернобыльскую катастрофу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Он напомнил, что Беларусь стала жертвой Чернобыльской катастрофы, а Москва, являясь правопреемницей СССР, должна Минску компенсацию за эту трагедию. Лукашенко напомнил, что Чернобыльскую АЭС Беларусь не строила, не эксплуатировала и не взрывала.

"А 80 процентов горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину", - заявил он.

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Лукашенко также отметил, что его страна до сих не преодолела последствий катастрофы и люди, живущие вблизи зоны отчуждения, до сих пор не могут сжигать в печке дрова из-за радиационного заражения.

"Советский союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за 10 долларов за газ торгуетесь?" - возмутился Лукашенко.

Как сообщалось ранее, Лукашенко заявил, что Россия каждый год начинает прессовать Беларусь и "завинчивает гайки".

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Россия, Беларусь, ЧАЭС, Александр Лукашенко, Чернобыль.
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