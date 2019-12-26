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В Москве назвали возможный вариант ответа на санкции по "Северному потоку-2"

В Москве назвали возможный вариант ответа на санкции по "Северному потоку-2"
11:08 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: Твиттер

В РФ говорят, что расширят персональные санкции против чиновников США, которые причастны к санкциям против "Северного потока-2".

Россия может расширить персональные санкции против американских конгрессменов и чиновников, причастных к разработке санкций за строительство газопровода "Северный поток-2".

Об этом в интервью рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Ранее глава МИД Сергей Лавров пообещал, что Россия даст ответ Соединенным Штатам на санкции в связи с газопроводом.

"Ответ будет найден, он может быть в форме расширения наших стоп-листов на въезд в Россию", - сказал Рябков.

До Германии еще 160 километров: Nord Stream 2 AG продолжает строительство газопровода

"Те, кто проявлял наибольшую активность в продвижении именно этого решения администрации и других санкционных инициатив - а их немало, более десятка различного рода проектов циркулируют в Конгрессе, - эти люди могут не рассчитывать на то, что они свободно... смогут путешествовать по нашей стране", - добавил он.

Рябков добавил, что в России нет практики обнародования своих санкционных списков, поэтому те, кто в них попадет, узнают о запрете въезда, когда подадут запрос на визу.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, имеющие отношение к работе этих судов.

"Отвечать будем точно": глава МИД РФ о новых санкциях США

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".

Напомним, посол США в Германии поддержал санкции против компаний, занимающихся строительством "Северного потока 2".

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США, Россия, Санкции, Сергей Лавров, МИД РФ, Северный поток-2.
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