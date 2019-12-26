В Москве задержали оппозиционера Навального

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией, основанного российским оппозиционером Алексеем Навальным, пришли с обысками правоохранители РФ.

В Москве задержан основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом в Twitter сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

"Алексея задержали силой и увели. Он не оказывал сопротивления. Остальных только что выпустили. В ФБК остались юристы, там проходит обыск", - написала она.

Как сообщает ГУ МВД по Москве, силовики не обладают информацией об обысках и задержании Навального. В Следственном комитете РФ на звонки издания не ответили.

Напомним, в России вспыхнул скандал после того, как сторонника Навального забрали служить на военную базу в Арктике.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов пропал в начале недели. Позже вышел на связь, позвонил Навальному и сообщил, что правоохранители выломали дверь в его квартире, заблокировали мобильный, а его самого самолетом доставили на Новую Землю - на одну из российских военных баз.