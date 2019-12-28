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В России нашли судно, чтобы достроить "Северный поток - 2"

В России нашли судно, чтобы достроить "Северный поток - 2"
08:15 Сегодня Телеграф УНИАН

Министр энергетики России Александр Новак рассказал, что газопровод Северный поток - 2 может быть достроен до конца 2020 года.

Газопровод "Северный поток - 2" будет запущен до конца 2020 года. Он может быть достроен судном "Академик Черский", заявил министр энергетики России Александр Новак в пятницу, 27 декабря. Об этом пишет DW.

Однако "потребуется некоторое время" на дополнительную подготовку судна, подчеркнул он. По данным сайта Marine Traffic, "Академик Черский" в данный момент находится в порту Находки в Приморском крае. Ему понадобится не менее месяца, чтобы прибыть к месту укладки труб.

Несколькими днями ранее глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что у России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы завершить строительство газопровода. По мнению главы ОСК, Россия сможет построить собственный трубоукладчик, однако на это потребуется до 6 лет.

В РФ говорят, что достроят "Северный поток-2" несмотря на санкции США

Необходимость найти судно, способное завершить укладку труб, возникла в свете принятия США санкций в отношении фирм, участвующих в строительстве "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". Штрафные меры в адрес иностранных компаний, предоставляющих суда для их строительства, заложены в оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 год. Они предусматривают запрет на въезд в США для представителей этих компаний, а также заморозку любых активов на территории страны. Санкции вступили в силу 20 декабря, а через несколько часов швейцарская компания Allseas приостановила участие в укладке труб "Северного потока - 2".

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Россия, РФ, Александр Новак, Северный поток-2, Nord Stream-2, Академик Черский.
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