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В РФ пьяный мужчина умер от взрыва петарды

В РФ пьяный мужчина умер от взрыва петарды
00:05 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

В РФ мужчина погиб в результате взрыва петарды.

В Клинском городском округе Подмосковья РФ пьяный мужчина умер в результате взрыва петарды. Об этом сообщает агентство «Москва».

По данным следствия, в субботу вечером, 28 декабря, 33-летний мужчина выпивал в компании местных жителей и запускал фейерверки и петарды. Когда россиянин с тлеющей сигаретой в зубах поджигал третью петарду, раздался громкий хлопок, и он упал. По словам свидетелей, на его лице и голове остались ожоги. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть мужчины. Родственники погибшего утверждают, что он купил петарду год назад в интернет-магазине. Поджег мужчина петарду сам или она загорелась в результате попадания искры от окурка, пока не известно. По результатам произошедшего ведется проверка.

Напоминаем, в российском городе Кургана семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона.

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Россия, РФ, Петарда.
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