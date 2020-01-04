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Российский десантный корабль заглох на полпути к Сирии

Российский десантный корабль заглох на полпути к Сирии
18:21 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

У российского корабля на полпути к Сирии отказал двигатель.

У большого десантного корабля (БДК) "Орск" Черноморского флота оккупированного Крыма отказал двигатель.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

"На БДК в ходе очередного похода в Сирию вышел из строя один из двух дизелей", – сказал собеседник, уточнив, что срок ремонта будет зависеть от наличия запчастей или времени на их изготовление.

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Накануне в Турции опубликовали фото "Орска", что проходил возле морского буксира МБ-304.

Россия переправляет десантными кораблями военные грузы в Сирию в рамках так называемой операции Кремля "Сирийский экспресс".

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Сирия, Россия, Корабль, Орск.
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