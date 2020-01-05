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Воскресенье, 05.01.2020

"Машины-утопленники": в России десятки авто ушли под лед (Видео)

В России горе-рыбаки утопили свои автомобили после того, как массово припарковались вблизи берега в заледеневшей бухте. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot. Отмечается, что произошло это на острове Русский в Приморском крае, там под лед ушли 30 машин. "Местные мужики массово решили половить рыбу и на своих внедорожниках выехали прямо на застывшую гладь залива в бухте Воевода. А затем не нашли ничего лучше, как припарковаться всем в одном месте. В итоге лед не выдержал такой нагрузки и треснул. Никто не пострадал. После этого на свою "зимнюю рыбалку" приехали уже сотрудники МЧС и начали тросами вылавливать из воды рухнувшие под лед авто", – говорится в сообщении.
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Россия, Автомобили, Рыбаки, Лёд.
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