"Машины-утопленники": в России десятки авто ушли под лед (Видео)

В России горе-рыбаки утопили свои автомобили после того, как массово припарковались вблизи берега в заледеневшей бухте. Об этом сообщает Telegram-канал Life shot. Отмечается, что произошло это на острове Русский в Приморском крае, там под лед ушли 30 машин. "Местные мужики массово решили половить рыбу и на своих внедорожниках выехали прямо на застывшую гладь залива в бухте Воевода. А затем не нашли ничего лучше, как припарковаться всем в одном месте. В итоге лед не выдержал такой нагрузки и треснул. Никто не пострадал. После этого на свою "зимнюю рыбалку" приехали уже сотрудники МЧС и начали тросами вылавливать из воды рухнувшие под лед авто", – говорится в сообщении.