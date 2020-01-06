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Российский журналист попросил убежища в Грузии

Российский журналист попросил убежища в Грузии
01:49 Сегодня Телеграф УНН

Журналист из Екатеринбурга Юрий Изотов, сообщивший о провокациях с "крымскими диверсантами", попросил убежища в Грузии.

Журналист-расследователь из Екатеринбурга Юрий Изотов, который сообщил о подготовке к первой провокации со стороны России с "крымскими диверсантами", обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище. Об этом Изотов сообщил в комментарии Крим.Реалии, передает УНН.

“Касательно меня проводилась доследственная проверка по моим постам в социальных сетях по данным силовиков, которые разгоняли летние московские митинги. Хотя она закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что по отношению ко мне в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск”, — рассказал Изотов.

По словам журналиста, подачей запроса об убежище он “защищается от возможной выдачи в Россию”.

“Сейчас я вместе с коллегой открываю в Грузии неправительственную организацию, которая будет заниматься защитой прав российских политзаключенных. В России люди, которые занимаются такой деятельностью, тоже могут стать жертвами репрессий. Мне кажется, что находясь здесь я смогу сделать больше”, — объяснил свое решение Юрий Изотов.

Общественный активист, журналист Юрий Изотов покинул Россию в декабре 2016 года. На родине ему грозит уголовное преследование за участие в антивоенных акциях в Киеве.

В июле 2016 года Изотовым заинтересовалась ФСБ России, когда он возвращался из Луганской области, где, как волонтер, помогал местным жителям восстанавливать разрушенные от боевых действий дома. Активисту угрожали порчей паспорта и возбуждением уголовного дела.

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Грузия, РФ, Журналист, Крымские диверсанты, Юрий Изотов.
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