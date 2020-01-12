Путин и Макрон опять говорили о Донбассе

Путин с Макроном по телефону обсудили тему конфликта на Донбассе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора в воскресенье обсудили, в частности, тему конфликта на Донбассе.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что собеседники подробно обсудили ливийскую проблематику и подтвердили готовность оказывать содействие политико-дипломатическому урегулированию кризиса.

"Также затрагивались тематика внутриукраинского конфликта (так в Кремле называют войну на востоке Украины - ред.) и положение дел в Сирии", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в пресс-службе Кремля, в связи с напряженной ситуацией вокруг Ирана президенты России и Франции отметили необходимость проявления всеми сторонами сдержанности и высказались в пользу продолжения усилий, направленных на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий.