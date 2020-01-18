Путин высказался о бессрочном правлении: вспомнил о 80-х

Путин высказался о бессрочном пребывании у власти.

Президент РФ Владимир Путин в субботу в Санкт-Петербурге, говоря о бессрочном пребывании президента у власти, заявил, что лучше не возвращаться к ситуации, когда лидеры до конца своих дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая необходимых условий трансформации власти.

Об этом сообщил журналист из кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter, передает УНН.

"Очень тревожно было бы вернуться в ситуацию 80-х, когда руководители один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили, не обеспечивая необходимых условий трансформации власти. Лучше к такой ситуации не возвращаться", - процитировал Смирнов слова Путина в комментарии о бессрочном пребывании президента у власти.

Ранее Путин предложил отменить в Конституции РФ оговорки "подряд" о сроках президентства.

Недавно Путин предложил вынести поправки в Конституцию на референдум.