В РФ люди вышли на одиночные пикеты против изменений в Конституцию

В городах России прошли одиночные пикеты против изменений в Конституцию.

В Москве и Санкт-Петербурге в субботу прошли одиночные пикеты против изменений в Конституцию. Были эксцессы с полицией.

Об этом сообщает «МБХ-медиа».

«В центре Москвы у администрации президента начались пикеты против внесения изменений в Конституцию России. Люди выстроились в очередь, чтобы встать в пикет с плакатом. Среди участников акции муниципальный депутат Илья Азар, активист «Декоммунизации» Дмитрия Энтео, участник «Наблюдателей Дагестана» Руслан Магомедов и другие», - говорится в сообщении.

Участница Pussy Riot Мария Алехина пришла на акцию с плакатом «Одни на нарах, другие голодные. Славься, Отечество наше свободное». Другой участник акции держал плакат с надписью: «Путин узурпатор».

На акцию также пришли активисты прокремлевского националистического движения SERB, которые спровоцировали конфликт с пикетчиками. Двух провокаторов SERB задержала полиция после того, как они порвали плакаты протестующих.

Сообщается также, что в Петербурге сотрудники полиции задержали Марию Малышеву, которая вышла к Гостиному двору с одиночным пикетом против внесения изменений в Конституцию России.

Ранее в субботу власти Москвы заявили, что согласовали проведение 1 февраля митинга 10 тысяч человек против конституционной реформы.

Напоминаем, президент РФ Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию, касающихся политической системы, и провести голосование граждан по этому вопросу. В соответствии с его предложениями, кандидатуру премьер-министра и членов правительства РФ будет утверждать Госдума, а не президент.

Уже создана и работает созданная Путиным специальная группа по подготовке изменений в Конституцию РФ.