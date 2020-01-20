Россиянин сломал шею, окунувшись в прорубь на Крещение.

В России погружение в воду в честь празднования Крещения закончилось для мужчины тяжелой травмой. Как сообщает "Лента.ру" со ссылкой на местные СМИ, инцидент произошел в ночь на 19 января в Калининграде.

По словам очевидцев, 23-летний мужчина выступил с поздравительной речью и нырнул в прорубь головой вниз.

Россиянин ударился о дно и затем появился на поверхности купели вверх спиной, что собравшиеся восприняли как розыгрыш.

Спасать пострадавшего пришлось сотруднику МЧС, который вытащил его из проруби. Пострадавший рассказал, что не чувствует руки ног. Когда на машине "скорой" его доставили в больницу, медики диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.