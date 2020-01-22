Фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" вышел из российской колонии

Рустем Ваитов вышел из российской колонии, отбыв весь срок наказания.

Из колонии в российском Кургане освобожден фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов.

Как сообщает в Facebook "Крымская солидарность", вместе с адвокатом Эдемом Семедляевым встречать Ваитова из колонии приехали его брат и украинские дипломаты.

Сегодня, 22 января, истек пятилетний срок отбывания "наказания" крымского татарина.

Как сообщалось ранее, в январе и апреле 2015 года в селе Орлиное под Севастополем прошли обыски в домах крымских татар, в результате которых были задержаны, а впоследствии арестованы Руслан Зейтуллаев, Нури Примов, Рустем Ваитов и Ферат Сайтфуллаев.

Зейтуллаеву инкриминировали совершение преступления по ч. 1 ст. 205.5 УК РФ (организация деятельности террористической организации), а остальным - по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации).

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной суд Ростова-на-Дону незаконно вынес приговор фигурантам дела: Зейтуллаеву - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, Примову, Ваитову и Сайфуллаеву - по пять лет.

Позже приговор Зейтуллаеву был пересмотрен - ему назначили "наказание" в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 15 лет.

Напомним, Украинский Генконсул намерен навестить "украинских диверсантов", которых должны этапировать в тюрьмы РФ.