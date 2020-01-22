Исторический визит: госсекретарь США впервые посетит Беларусь

Визит в Минск 1 февраля госсекретарем США станет первым за всю историю отношений двух стран.

Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, совершит визит в Минск 1 февраля. Визит госсекретаря США в Беларуси станет первым за всю историю отношений двух стран.

Эту информацию БЕЛТА подтвердили в пресс-службе МИД Беларуси, сообщает "Европейская правда".

Рабочий визит Помпео в Беларусь планировался еще на 4 января текущего года, но был перенесен в связи с ситуацией вокруг посольства США в Ираке.

Были предусмотрены переговоры на высшем уровне, встреча с министром иностранных дел Владимиром Макеем и другие мероприятия. Стороны намерены обсудить весь спектр белорусско-американских отношений и региональной безопасности.

Как сообщалось ранее, 10 января президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с Помпео согласовал дальнейший график двусторонних контактов между Киевом и Вашингтоном на высшем уровне, прежде всего визит Помпео в Украину в конце января, который был перенесен с 3 января.