Карьерный рост: разработчику "Бурана" в РФ предложили должность уборщика

Руководство Ракетно-космической корпорации "Энергия" предложило заместителю главного конструктора новую должность.

Разработчику советского орбитального корабля "Буран" Сергею Романову – первому заместителю главного конструктора Ракетно-космической корпорации "Энергия" – предложили новые должности, в частности, низкого уровня.

Об этом сообщает российское агентство РБК со ссылкой на копию приказа от 13 января 2020 года.

Речь идет о том, что руководство корпорации предложило Романову новую должность, но не разъяснило обязанности.

Среди других позиций, которые предложили Романову, также: инженер, ведущий научный сотрудник и уборщик производственных и служебных помещений. Документ россиянин не подписал и воздержался от комментариев.