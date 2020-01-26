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В Москве массово заболели гости из Китая

В Москве массово заболели гости из Китая
00:46 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

В московском отеле гости из Китая пожаловались на плохое самочувствие.

Гости из Китая, которые остановились в одном из московских отелей, массово пожаловались на плохое самочувствие.

Сначала приехала только одна карета скорой, однако её было мало, сообщает телеграмм-канал Mash.

"Иностранцы сами вызвали скорую в отель «Арт-Войковская». Приехала одна карета, но медики увидели, что просто так не справятся. Так на месте оказались 12 бригад", - говорится в сообщении.

В результате госпитализировали 7 человек — все граждане Китая, некоторые приехали недавно, другие уже давно находятся в России.

Всем им поставили предварительный диагноз - ОРВИ, - однако окончательный результат анализов будет известен позже.

Как сообщалось, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно определено, что источником коронавирус могут быть животные. Вирус был подтвержден в соседних с Китаем странах - Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США и Франции.

По последним данным, в Китае число подтвержденных случаев пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, увеличилось до 1355.

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Китай, Москва, Россия, Скорая помощь, Вирус.
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