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У вас бомба на борту: В России самолет вернулся в аэропорт

У вас бомба на борту: В России самолет вернулся в аэропорт
13:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

В Хабаровске самолет вынужденно вернулся в аэропорт после вылета из-за сообщения о бомбе на борту.

Воздушное судно в настоящее время обследуют с кинологами, также проводится досмотр пассажиров и груза.

В России пассажирский самолет "Аэрофлота", следовавший из Хабаровска в Москву, вынужденно вернулся в аэропорт после вылета из-за сообщения о бомбе на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Информацию о приземлении самолета подтвердили в пресс-службе хабаровского аэропорта. Там отметили, что борт покинули все пассажиры, сейчас будет проводиться осмотр их и груза, а самолет обследуют с кинологами.

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Рейс SU1713 на высоте почти 10 тыс. м подал сигнал тревоги из-за сообщения о заложенном на борту взрывном устройстве.

На борту самолета находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

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Россия, Бомба, Самолет.
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