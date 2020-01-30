В МИД РФ слова Зеленского назвали "запредельными"

МИД РФ: Запредельно звучат заявления Владимира Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьих рейхом.

В МИД РФ назвали «запредельными» слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный спикер МИД России Мария Захарова.

«Просто запредельно звучат заявления президента Украины Владимира Зеленского, который фактически уравнял роль Советского Союза с Третьих рейхом «в развязывании Второй мировой войны, что позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста». Это говорит не человек, заведомо объявляющий о себе как о неонацисте - это говорит президент государства, стремящегося к достижению новых демократических высот», - заявила она.

«И после этого украинские власти задаются вопросом, почему их народ не хочет жить с ними в одной стране?», - сказала Захарова.

По ее словам, подобные заявления переходят все границы в принципе, они являются откровенным предательством истории «своего же народа».

«В окопах на поле боя как солдаты и офицеры шли с единственной гранатой на фашистские танки – это была единая Красная армия, которая сделала то, что другие сделать не смогли, а многие не захотели – она освободила человечество от коричневой чумы», - сказала она. Захарова добавила, что «придумывать равную ответственность убийцы и жертвы преступно и аморально».

Она также обратила внимание на заявление экс-президента Украины Леонида Кравчука о том, что Гитлер и Сталин встречались во Львове.

«У меня один вопрос к Кравчуку - Вас чем там лечат?», - сказала Захарова.

Напоминаем, 27 января Зеленский на совместной с президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции в Освенциме заявил, что «Польша и польский народ первыми ощутили на себе последствия преступного сговора тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста».

Зеленский добавил, что «сегодня всем демократическим государствам следует объединить свои усилия. Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году, не имеют права на безразличие и бездействие».

По словам президента Украины, только сплоченность международного сообщества может дать отпор любой агрессии и уберечь человечество от новых страданий.