Москалькова: Договоренностей о новом обмене удерживаемыми лицами нет

Татьяна Москалькова: С началом работы по обмену гражданами между двумя государствами есть договоренность президентов.

Русский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что нет информации о договоренностях РФ и Украины по организации нового обмена удерживаемыми лицами.

Москалькова сказала российским журналистам в Страсбурге, что если бы были какие-то переговоры по обмену, она принимала бы в них участие, пишет ТАСС.

"Как показывает практика, с началом работы относительно обмена гражданами между двумя государствами есть договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало", - сказала она.

Русский омбудсмен также отметила, что держит постоянный контакт с украинским коллегой Людмилой Денисовой, однако пока они не проводили никакой сверки документов или списков, связанных с обменом.

Напоминаем, 23 января Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

Кроме того, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными. Украине вернули 76 человек, которых держали в плену на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Украина выдала 127 удерживаемых лиц.