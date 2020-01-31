Скачать
Пятница, 31.01.2020
Британия официально вышла из ЕС
Британия официально вышла из ЕС
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Италия приостанавливает авиасообщение с Китаем
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Манчестер Юнайтед подписал Фернандеша
Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях
Рецепт дня: идеальный стейк из говядины в домашних условиях

Москалькова: Договоренностей о новом обмене удерживаемыми лицами нет

Москалькова: Договоренностей о новом обмене удерживаемыми лицами нет
06:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Татьяна Москалькова: С началом работы по обмену гражданами между двумя государствами есть договоренность президентов.

Русский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что нет информации о договоренностях РФ и Украины по организации нового обмена удерживаемыми лицами.

Москалькова сказала российским журналистам в Страсбурге, что если бы были какие-то переговоры по обмену, она принимала бы в них участие, пишет ТАСС.

"Как показывает практика, с началом работы относительно обмена гражданами между двумя государствами есть договоренность двух президентов. Мне о такой договоренности ничего не известно. Я слышала только заявления со стороны президента Украины Владимира Зеленского, с другой стороны сигналов пока не поступало", - сказала она.

Русский омбудсмен также отметила, что держит постоянный контакт с украинским коллегой Людмилой Денисовой, однако пока они не проводили никакой сверки документов или списков, связанных с обменом.

Напоминаем, 23 января Зеленский заявил, что Украина ведет переговоры и готовит два списка на освобождение украинцев, удерживаемых в России и на временно оккупированной территории.

7 сентября 2019 года между Украиной и Россией произошел обмен в формате 35 на 35, в рамках которого, в частности, были освобождены 24 пленных моряка.

Кроме того, 29 декабря 2019 года состоялся обмен пленными. Украине вернули 76 человек, которых держали в плену на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Украина выдала 127 удерживаемых лиц.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, РФ, Омбудсмен, Татьяна Москалькова.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ПАСЕ признала РФ "стороной в Минских соглашениях": принята резолюция
02 Nissan закрывают заводы и увольняют всех сотрудников: подробности
03 Пора прощаться: 5 трендов в мире моды, о которых нужно забыть
04 Гончарук: Продажа лицензий на добычу недр будет проходить в системе Prozorro
05 Бородянский: Над замечаниями к законопроекту о дезинформации уже работают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Помпео: Поддержка Украины от США непоколебима
Помпео: Поддержка Украины от США непоколебима
У Трампа не думают сокращать помощь для Украины
У Трампа не думают сокращать помощь для Украины
Смертельный вирус: в Китае умерло более 200 человек
Смертельный вирус: в Китае умерло более 200 человек
Xperia 5 Plus: новинка от Sony с пятью камерами
Xperia 5 Plus: новинка от Sony с пятью камерами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь