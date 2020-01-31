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Соцсети и роскомнадзор: В России завели дела на Facebook и Twitter

Соцсети и роскомнадзор: В России завели дела на Facebook и Twitter
18:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

В России Роскомнадзор возбудило административное дело в отношении Facebook и Twitter.

Российское надзорное ведомство Роскомнадзор возбудило в пятницу административное производство в отношении Facebook и Twitter.

Об этом сообщается на сайте организации.

"31 января 2020 года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc,. Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей", - говорится в сообщении. 

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Отмечается, что протокол был составлен в присутствии представителя Twitter, а представитель Facebook на подписание не пришел.

Теперь в течение трех дней Роскомнадзор направит Facebook копию протокола. В суд протокол будет направлен в течение трех рабочих дней.

По информации ведомства, компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей (15,7 тыс. – 94,5 тыс. долларов).

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Россия, Facebook, Роскомнадзор, РФ, Twitter.
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