Соцсети и роскомнадзор: В России завели дела на Facebook и Twitter

В России Роскомнадзор возбудило административное дело в отношении Facebook и Twitter.

Российское надзорное ведомство Роскомнадзор возбудило в пятницу административное производство в отношении Facebook и Twitter.

Об этом сообщается на сайте организации.

"31 января 2020 года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook, Inc и Twitter, Inc,. Указанные компании не предоставили в установленный срок сведений о выполнении требований о локализации баз данных российских пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что протокол был составлен в присутствии представителя Twitter, а представитель Facebook на подписание не пришел.

Теперь в течение трех дней Роскомнадзор направит Facebook копию протокола. В суд протокол будет направлен в течение трех рабочих дней.

По информации ведомства, компаниям грозит штраф от 1 млн до 6 млн рублей (15,7 тыс. – 94,5 тыс. долларов).