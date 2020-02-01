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Опасный вирус: РФ скоро начнет эвакуацию своих граждан из Китая

Опасный вирус: РФ скоро начнет эвакуацию своих граждан из Китая
23:23 Сб, 1 Февраль 2020 Телеграф УНИАН

Российские военные скоро начнут эвакуацию граждан России из Китая.

Российские военные начнут эвакуацию граждан России из Китая в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.

Об этом заявил сегодня, 1февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщают «Известия».

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля», - сказал пресс-секретарь Путина.

Вывоз россиян из Китая будет осуществляться пятью бортами Минобороны, на них будут находиться военные медики и вирусологи с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты и необходимыми медикаментами.

Напоминаем, число стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, достигло 27, общее число заболевших в мире превысило 12 тысяч. Более 250 человек скончались.

О вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Он передается от человека к человеку. Инкубационный период коронавируса длится от 2 до 12 суток.

Всемирная организации здравоохранения 30 января объявила чрезвычайную ситуацию международного значения в связи с распространением коронавируса из Китая.

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил МИД, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, Минобороны и Мининфраструктуры оперативно разработать план и организовать эвакуацию граждан Украины с территории Китая из-за вспышки коронавируса 2019-нCoV.

По его словам, к утру понедельника, 3 февраля, должен быть четкий план мероприятий Министерства здравоохранения по недопущению занесения вируса и распространения его на территории Украины.

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Китай, Россия, Эпидемия, РФ, КНР, Коронавирус.
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