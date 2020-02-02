В России 13 человек отравились хлоркой

В Перми 7 человек попали в больницу отравившись хлоркой.

Врачи скорой помощи госпитализировали семерых детей, которые отравились, по предварительно информации, хлоркой, в бассейне сауны в Перми.

Инцидент произошёл в субботу в сауне на улице Карпинского, сообщает РИА Новости.

"Пострадали 13 человек: 5 взрослых и 8 детей, семь из них госпитализированы. По предварительной информации, причиной отравления послужило неблагоприятное действие хлорсодержащих веществ. Диагнозы уточняются в стационаре, вся необходимая помощь детям оказывается", - говорится в сообщении скорой помощи Перми.

По данным краевого Минздрава, в сауне 12 человек, в том числе 7 детей, почувствовали недомогание после контакта с водой.

"На место оперативно прибыли шесть бригад скорой медицинской помощи. На данный момент госпитализированы 6 детей, состояние у всех детей оценивается как удовлетворительное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.5 взрослых и 1 ребенок отказались от госпитализации. Обстоятельства пришествия выясняются, на месте работают сотрудники Роспотребнадзора", - прокомментировали в Минздраве Пермского края.