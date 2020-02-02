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В РФ обрушилась крыша кафе: погибла девушка

В РФ обрушилась крыша кафе: погибла девушка
05:48 Сегодня Телеграф УНН Фото: Twitter

В России из-за обрушения крыши в кафе погиб один человек.

Кровля раздевалки кафе обрушилась в Новосибирске (Россия). Спасатели извлекли из-под завалов пять человек, один из них погиб. Об этом сообщает ТАСС.

Пристройка кафе в Новосибирске обрушилась под тяжестью снега, заявили местные власти.

"Всего извлечено пять человек, в том числе девушка без признаков жизни", - сказал собеседник агентства. Под завалами находятся до пяти человек.

Как уточнили в МЧС, трое пострадавших получили легкие травмы, еще один пострадавший находится в тяжелом состоянии.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили, что обрушение кровли на площади 240 кв. м произошло в раздевалке кафе на бульваре Молодежи. Около 200 человек эвакуировались.

Представитель МЧС уточнил, что, по предварительным данным, раздевалка из сэндвичпанелей пристроена к кафе.

Обстоятельства обрушения устанавливаются. На месте работают 80 человек, ведется разбор завалов.

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Россия, МЧС, РФ, Новосибирск.
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