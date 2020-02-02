Зима не на стороне России: "Газпром" сокращает добычу газа

Российский "Газпром" сократил добычу газа из-за аномально теплой зимы.

В январе 2020 года "Газпром" сократил добычу газа на шесть процентов по сравнению с январем 2019 года. Российская компания надеялась на более холодную зиму, сообщает УНН со ссылкой на Deutche Welle.

Из-за теплой погоды в январе российский газовый гигант "Газпром" был вынужден сократить добычу газа на шесть процентов - до 44,3 миллиарда кубических метров по сравнению с 47,32 миллиардами кубометров в январе 2019 года.

"Газпром" ожидал, что январь 2020 года в России будет примерно на градус холоднее, чем годом ранее. Однако погода оказалась самой теплой за последнее десятилетие - на пять градусов выше, чем за последние три года.

В целом же январская добыча газа всеми компаниями в России сократилась на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составила 65,51 миллиарда кубометров.