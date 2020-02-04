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В Кремле пока не решили, стоит ли приглашать представителей Польши в Москву

В Кремле пока не решили, стоит ли приглашать представителей Польши в Москву
11:54 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Дмитрий Песков говорит, что российская сторона пока не приглашала руководство Польши на празднование Дня победы 9 мая.

В Кремле сообщили, что руководство Польши пока не приглашали в Москву на торжественные мероприятия 9 мая.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Приглашение не передавалось пока, и в настоящий момент пока этот вопрос не вставал на повестку дня", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, приглашали ли руководство Польши в Москву на торжества в честь 75-летия Победы и приедет ли в Россию президент республики Анджей Дуда.

Кремль объявил о визите Меркель в Москву

Как сообщалось ранее, в конце января Песков заявлял, что уточнит, сохранилось ли в Кремле намерение направить приглашение президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить парад 9 мая в Москве после его слов о том, что сговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны.

Напомним, в парламенте Эстонии выступают против возможного визита президента Керсти Кальюлайд в Москву 9 мая.

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Польша, Москва, Кремль, Дмитрий Песков, 9 мая.
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