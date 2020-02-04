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Лукашенко: РФ обещала Беларуси внутрироссийские цены на газ

Лукашенко: РФ обещала Беларуси внутрироссийские цены на газ
12:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Александр Лукашенко прокомментировал контекст ожидаемой встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 7 февраля в Сочи.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко упрекнул Россию в невыполнении обещаний о переходе на внутрироссийские цены на газ для Минска после завершения приватизации белорусской газотранспортной системы в 2007-2011 гг.

"Беларусь хочет самых теплых, добрых и дружеских отношений с братским народом. Но если вы пообещали за 5 лет - когда "Белтрансгаз" (сейчас "Газпром трансгаз Беларусь" - ред.) купили - вывести нас на внутрироссийские цены, так выводите. Зачем же вы нас обманываете? Притом не обманываете, а думаете, что мы это забыли", - заявил Лукашенко, которого цитирует во вторник госагентство БелТА.

Как сообщалось, сохраняется неопределенность по условиям поставки российского газа в Белоруссию с 1 марта. 31 декабря 2019 года на президентском уровне была достигнута договоренность о сохранении только на январь-февраль 2020 года прошлогодней цены газа для Белоруссии ($127 за тысячу кубометров).

"Нефтяные" разногласия: Лукашенко ищет поставщиков за пределами РФ

Минск намерен добиваться снижения цены на газ, при этом Лукашенко заявлял, что РФ хочет повысить его стоимость до $152 за 1 тыс. кубометров. Белорусская сторона также говорила, что Минск хочет покупать газ за российские рубли, но российская сторона ответила отказом и предпочитает доллары в газовых расчетах.

Ранее Лукашенко также заявил, что Москва не выполняет договоренностей, ранее достигнутых при продаже "Газпрому" в 2007-2011 годах белорусской газотранспортной системы, о ценах на газ для республики.

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Газ, Россия, Беларусь, Александр Лукашенко, Цены на газ.
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