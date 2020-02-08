Лукашенко не удалось договориться с Путиным о скидке на нефть

Александр Лукашенко и Владимир Путин не договорились о скидке на российскую нефть.

Президенты Беларуси Александр Лукашенко и РФ Владимир Путин не договорились на переговорах о скидке на российскую нефть.

Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы не можем сегодня резко изменить условия регулирования нашей нефтяной отрасли: вы знаете, цены на сырую нефть формируются рынком, а административно не регулируются», - сказал заместитель главы администрации Путина Дмитрий Козак.

Он добавил, что белорусские власти должны договариваться о поставках нефти непосредственно с российскими нефтяными компаниями.

«Если предоставлять скидки, нам необходимо было бы вводить государственное регулирование нефтяного рынка, мы сделать не сможем, мы не можем менять постоянно правила игры, ставить в непонятное положение наши нефтяные компании», - отмечает Козак.

Ранее комментируя предстоящие переговоры с Путиным, президент Беларуси назвал их «моментом истины» в двусторонних отношениях. Встреча Путина и Лукашенко происходит на фоне конфликта в вопросе поставок нефти. 25 января Лукашенко раскритиковал переговоры с Россией о поставках в страну нефтепродуктов и обвинил в перебоях с поставками нефти правительство Дмитрия Медведева, которое недавно ушло в отставку.

Ранее Лукашенко заявил, что Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти, а остальные закупать через Украину и страны Балтии.