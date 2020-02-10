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Эксперт: Наблюдается изменение модели беларуско-российских отношений

Эксперт: Наблюдается изменение модели беларуско-российских отношений
05:54 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Эксперт: Беларусь диверсифицирует свою внешнюю торговлю и политику.

В результате российского давления Беларусь диверсифицирует свою внешнюю торговлю и политику, но не будет отдаляться от Москвы.

Такое мнение в комментарии собственному корреспонденту Укринформа высказал независимый белорусский политический аналитик, основатель консалтингового агентства Sense Analytics Артем Шрайбман.

"Наблюдается достаточно фундаментальное изменение модели беларуско-российских отношений. Оно растянуто во времени, это происходит весь последний год и, возможно, будет еще продолжаться некоторое время. Сейчас мы находимся в кульминационной точке этого процесса: Беларусь и Россия пересматривают свою 20-летнюю модель отношений", - заявил эксперт.

По его словам, для сохранения льготных цен на нефть и газ Россия выдвинула Беларуси политические условия, связанные с более глубокой политической интеграцией - это в Минске небезосновательно рассматривают на посягательство на суверенитет. По убеждению эксперта, поскольку Александр Лукашенко не поддается экономическому давлению РФ, в дальнейшем будет наблюдаться "прагматизация" беларуско-российских отношений, которые будут выходить на более рыночные рельсы.

При этом, добавил Шрайбман, в отношениях обеих стран присутствует такой "клубок проблем", что "поля для действительно равнозначного компромисса практически нет".

Между тем, политический аналитик считает, что Беларуси следует как можно скорее перейти на рыночные отношения с Россией – это позволит уйти от нефтяной зависимости и сделает возможными рыночные реформы в стране и перестройку экономики. А дальнейшие скидки и льготы от России лишь "отложат лечение болезней белорусской экономики на долгие годы".

С другой стороны, прагматизация отношений лишает смысла для Минска саму идею углубления интеграции с РФ.

"Идея углубления интеграции, которая обсуждалась в последний год, просто перестает иметь значение и смысл для Минска, потому что единственная мотивации для Беларуси (точнее для Лукашенко) участвовать в этом процессе – получить какие-то временные льготы, отсрочки по жестким российским решениям", - убежден Шрайбман.

При этом Минск не будет отдаляться от Москвы "по каким-то украинским или грузинским образцам".

"Все же, степень зависимости огромна. Она не только нефтегазовая, но и торговая: много отраслей экономики Беларуси, прежде всего легкая и тяжелая промышленности, зависят от российского рынка сбыта. Это невозможно – за один день взять и развернуть. Тем более что многие из этих товаров неконкурентоспособны на других рынках. Поэтому я сомневаюсь, что любая власть в Беларуси может сказать: все, мы уходим прочь. Это слишком жесткий сценарий, экономику тогда будет сложно спасти", - считает эксперт.

Однако, добавляет он, прагматизация ведет к тому, что Минск будет намного активнее диверсифицировать свои экономические, а следом и политические отношения.

"Потому что если вы начинаете, например, покупать альтернативную нефть в США через литовские порты, то вы заинтересованы в добрых отношениях с США и Литвой. Следовательно, вы перестаете делать в своей внутренней политике какие-то вещи, которые поставят под угрозу эти ваши новые каналы. И это означает, что внутренняя политика будет более чувствительной к запросам новых торговых партнеров".

По словам Артема Шрайбмана, уже сейчас белорусская внешняя политика начинает больше учитывать интересы США и Евросоюза. О чем свидетельствует, в частности, недавний визит госсекретаря США в Минск, а перед этим посещение Лукашенко Австрии и его запланированный визит в Латвию.

"То есть, существуют довольно комплексные усилия по выходу из прежней изоляции. Но это – не смена союзников, не смена лагеря. Это то, что правильно было бы назвать диверсификацией и внешней политики, и внешней торговли. И к этому прагматизация отношений с РФ будет подталкивать однозначно", - заметил основатель Sense Analytics.

Он также указал на то, что за последний год существенно обрушились пророссийские симпатии белорусов: поддержка союза с РФ снизилась с 60% до 40%, зато выросло количество сторонников присоединения Беларуси к ЕС – с 23% до 32%.

"Эта острая фаза спора приводит к тому, что белорусы испытывают определенные риски суверенитета и все меньше хотят союза с Россией... Другое дело – пока белорусы этого не ощутили на своих холодильниках и бензобаках. А когда почувствуют, то еще не понятно, в какую сторону склонятся симпатии", - добавил политический аналитик.

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Россия, Беларусь, РФ.
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