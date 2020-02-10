В России студенты изнасиловали несовершеннолетнюю девушку

В Питере студенты изнасиловали на вечеринке 17-летнюю девушку.

В Санкт-Петербурге двое студентов изнасиловали на вечеринке 17-летнюю девушку.

Об этом в воскресенье, 9 февраля, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, студенты пригласили малознакомую девушку на вечеринку и надругались над ней. После инцидента она обратилась в больницу с травмой головы и половых органов. Брат девушки написал заявление в полицию.

К тому моменту, когда пострадавшую выписали домой, студентов задержали. Один из них оказался второкурсником университета физкультуры имени Лесгафта, другой учится на первом курсе политехнического университета. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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