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Реверс "Дружбы": Беларусь намерена закупить нефть у Польши

Реверс "Дружбы": Беларусь намерена закупить нефть у Польши
17:08 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Лукашенко подтвердил намерение запустить реверсные поставки нефти из Польши.

Белоруссия прорабатывает вопрос поставок нефти с польскими партнерами, обсуждается запуск одной из веток магистрального нефтепровода "Дружба" в реверс из Гданьска, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в пятницу.

"Мы сейчас из Гданьска - купим (нефть - ред.) у Саудовской Аравии, Эмиратов, Соединенных Штатов Америки - поставим по трубе", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

"В Беларуси рассматривают вариант поставок нефти из ЕС реверсом по одной из веток нефтепровода "Дружба". Тогда уже не Россия будет по нему поставлять нефть на Запад, а Беларусь качать из Европы", - добавил президент.

Как сообщалось, 24 декабря Лукашенко заявил о возможности масштабного перезапуска двух из трех ниток "Дружбы" в реверс, в результате чего транзит российской нефти через республику в Европу может упасть с 60 млн тонн до 20 млн тонн в год.

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"Я могу через Польшу (запустить альтернативный РФ импорт нефти - ред.), они предлагают это, реверс. Саудовскую или американскую нефть в Гданьск (по морю - ред.) и трубу (МН "Дружба" - ред.) завести реверсом (из Польши в Белоруссию - ред.) они предлагают", - сказал Лукашенко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", комментируя возможную схему альтернативного российскому маршрута импорта нефти.

Позднее в ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подтвердили, что обсуждают с Польшей механизмы реверсной прокачки нефти из Гданьска на Мозырский НПЗ.

"У Польши сегодня нет технической возможности качать нефть к себе и от себя одновременно, но она может делать это с остановками. Допустим, неделю качаем на Мозырь, а три недели - из Мозыря. То есть это вполне технически реализуемая задача, если Польша пойдет навстречу. Мы это обсуждаем", - заявил первый заместитель генерального директора - главный инженер ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.

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Вериго напомнил, что после попадания в апреле прошлого года загрязненной хлоридами нефти из РФ через Белоруссию в Польшу "грязная" нефть была вытеснена реверсом обратно из Польши по тем же трубам, что помогло избежать ряда проблем".

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Польша, Нефть, Беларусь, Дружба, Александр Лукашенко.
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