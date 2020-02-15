Лавров призвал к проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН

Сергей Лавров в своем выступлении в Мюнхене призвал к проведению саммита постоянных членов Совбеза ООН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своем выступлении на Мюнхенской конференции безопасности заявил о "проблеме нарушения международного права" и призвал к проведению саммита глав государств-постоянных членов Совбеза ООН, чтобы подготовить "рекомендации в интересах оздоровления всей атмосферы международного общения".

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"Происходит, если можно так выразиться, "варваризация" международных отношений, которая ухудшает саму среду обитания человека. Нужен прямой и честный обмен мнениями по поводу того, как сохранить мир для будущих поколений. Президент России предлагает начать такую беседу в формате встречи глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Лавров.

При этом он утверждает, что речь не идет о "создании еще одного закрытого клуба, где кулуарно будут решаться судьбы человечества".

"Наша идея в том, чтобы пятерка стран, которые по уставу ООН несут особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, проявила политическую волю и подготовила рекомендации в интересах оздоровления всей атмосферы международного общения и в интересах восстановления доверия между всеми странами", - сказал он.

Министр иностранных дел России, агрессия которой против Украины продолжается уже почти 6 лет, также выражал непонимание "кризисом доверия, особенно чувствуется в европейских делах", и говорил о продвижении военной инфраструктуры НАТО на восток, "чрезмерном накачивании военных бюджетов". По его словам, "все это создает непредсказуемость" и в "железе восстанавливается структура противостояния "холодной войны".

"Международное сообщество должно создать благоприятные условия, чтобы народы стран региона сами решали проблемы через инклюзивный диалог без вмешательства извне", - заявил представитель государства, вмешательство которого во внутренние дела других стран наблюдается годами. Лавров заявил о необходимости "переподтвердить принципы устава ООН, включая суверенное равенство государств и невмешательство во внутренние дела".