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В России мужчина застрелил жену на глазах ребенка и покончил с собой

В России мужчина застрелил жену на глазах ребенка и покончил с собой
04:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay.com

В Россия отец пяти детей застрелил жену на глазах ребенка.

В поселке Селятино Московской области отец пяти детей застрелил жену, когда в доме находился его сын 2009 года рождения. По данным телеграм-канала Mash, мужчина убил бывшую супругу.

Это произошло в общежитии, где они продолжали жить после развода. Он застрелил ее из обреза охотничьего ружья, после чего покончил с собой. Дома находился один из пяти детей, он убежал к соседям и не пострадал.

"У пары было пятеро детей, четверо были в отъезде - а пятый, мальчик восьми лет, стал свидетелем бойни. В шоковом состоянии он добежал до соседей, которые спрятали его", - сказано в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел из-за плохого материального положения. По версии Следственного комитета РФ, конфликт между супругами, предположительно, произошел на "почве бракоразводного процесса", пишет ТАСС.

В СК также подтвердили, что семья была многодетной, а остальные дети во время убийства находились у родственников. 

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Россия, Убийство, РФ, Ружье.
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