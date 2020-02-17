Скачать
Понедельник, 17.02.2020
В Северной Македонии распустили парламент
В Северной Македонии распустили парламент
Повстанцы Южного Судана отклонили мирный план президента
Повстанцы Южного Судана отклонили мирный план президента
Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
Свитолина может быть довольна: Монфис выиграл турнир в Роттердаме
Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"
Рецепт дня: бесподобный кекс "Зебра"

В РФ озвучили условие для проведения встречи в "нормандском формате"

В РФ озвучили условие для проведения встречи в "нормандском формате"
05:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

МИД России: Новая встреча в нормандском формате должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече.

Решение о проведении нового саммита в "нормандском формате" будет принято исходя из прогресса в выполнении текущих договоренностей.

Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко на полях Мюнхенской конференции по безопасности, пишет РБК.

"Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча (в "нормандском формате", - ред.) должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения формулы Штайнмайера в (украинское, - ред.) законодательство и некоторых других вещей", - отметил Грушко.

По его словам, главным условием для проведения нового саммита являются "подвижка по комплексу договоренностей - как на треке безопасности, так и на политическом треке".

"Одновременное движение по этим трекам - стержень той философии, которая была заложена в минские договоренности", - добавил российский чиновник.

По словам Грушко, Россия продолжит настаивать на соблюдении уже достигнутых договоренностей.

"Собираться можно, но если на земле не происходит изменений к лучшему, то польза от таких встреч весьма сомнительна", - сказал он.

В качестве одного из главных препятствий на пути реализации минских соглашений Грушко назвал "отсутствие всякой готовности Киева к нормальному диалогу с Донецком и Луганском".

Напоминаем, президент Владимир Зеленский заявил, что украинская власть прилагает все усилия, чтобы следующая встреча "нормандской четверки" состоялась в апреле этого года. В свою очередь, глава МИД Вадим Пристайко отметил, что "нормандский саммит" может не состояться в апреле, как планировалось ранее.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, МИД, РФ, Нормандский формат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Секрет хорошего зрения: самый полезный напиток для глаз
02 Строительство "мегазавода" приостановлено: суд запретил Tesla вырубать лес под Берлином
03 Почему выпадают волосы: причины и решения проблемы
04 Откуда появился коронавирус: в Китае опубликовали отчет
05 В Москве во время конкурса по поеданию пирожных умерла девушка
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России мужчина застрелил жену на глазах ребенка и покончил с собой
В России мужчина застрелил жену на глазах ребенка
В Баку полиция разогнала акцию оппозиции
В Баку полиция разогнала акцию оппозиции
В Торонто неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (Фото)
В Торонто неизвестные открыли стрельбу: есть раненый (Фото)
Прекрасный источник железа: овощи, которые повышают гемоглобин
Прекрасный источник железа: овощи, которые повышают гемоглобин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь