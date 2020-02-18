Эпидемия коронавируса: количество зараженных россиян удвоилось

Еще один россиянин заразился коронавирусом.

Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии.

Об этом сообщается в Facebook-аккаунте посольства России в Японии.

Коронавирус диагностировали у супруга россиянки, у которой также были выявлены симптомы коронавируса 17 февраля.

"В настоящее время он находится в специализированном медучреждении префектуры Аити. Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально",- говорится в сообщении.

17 февраля стало известно, что россиянка заразилась коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess в Японии.