Скачать
Пятница, 21.02.2020

В Карелии упавший метеорит попал на видео

Вчера, 20 февраля в 03:35 ночи по киевскому времени, над Карелией видели яркий болид. Явление зафиксировала камера в городе Сегежа (РФ): пока это единственное документальное свидетельство. Во время события, которое продлилось пять-шесть секунд, было несколько вспышек: вероятно, из-за разрушения вошедшего в атмосферу Земли объекта или из-за облачности. По сообщениям местных жителей в паблике ГОК "Карельский окатыш" (близ г. Костомукша), вскоре после вспышки был звуковой удар, а в некоторых домах задрожали стекла. СПРАВКА. Болид - метеор яркостью более -4 звездной величины (ярче, чем МКС в небе или Венера), который имеет заметные невооруженным глазом угловые размеры и зачастую оставляют яркий пылегазовый "хвост". Перед выпадением метеориты видны как болиды. Наиболее известный случай - Тунгусский метеорит (1908 год), из современных - метеорит Челябинск (2013, крупнейший найденный осколок - 570 кг).
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Видео, Карелия, Метеорит, ББолит.
13:12 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь