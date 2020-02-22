Несовершеннолетний убийца: В России расследуют преступления подростка

В Росссии расследуют преступления совершенные несовершеннолетним мальчиком.

15-летний подросток из Мурманской области (Россия) на днях пытался убить 11-летнего мальчика, избив его и закопав в снегу.

Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

Мальчик потерял сознание, но его удалось вовремя найти.

Сейчас он в больнице. В то же время СМИ пишут, что для злоумышленника это не первое «грязное» дело.

В 2017 году он убил 8-летнего школьника, столкнув его с дамбы и глядя, как тот тонет.

С 2016 года парень избил минимум 6 мальчиков и девочек 2005-2008 годов рождения. Впрочем, тогда его не привлекали к ответственности из-за астмы.

Сейчас российские следователи открыли в отношении подростка уголовное производство по статье о покушении на убийство.