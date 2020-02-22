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Николай Семена: РФ прилагает большие усилия для замещения населения в Крыму

Николай Семена: РФ прилагает большие усилия для замещения населения в Крыму
20:03 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Крымский журналист высказался об усилиях со стороны России для замещения населения оккупированного Крыма.

Российская Федерация прилагает очень большие усилия, чтобы заместить население оккупированного Крыма.

Об этом заявил крымский журналист Николай Семена во время дискуссии в рамках акции "Соль Крыма. День солидарности с непокоренным Крымом". 

"Российская власть прилагает очень много усилий, чтобы фактически заменить население. В каждом городе строятся огромные жилые комплексы со школами, детсадами, магазинами и т.д., и туда заселяются приезжие люди из России. Например, если у нас население Симферополя ранее составляло около 350 тысяч, то сейчас ... более 600 тысяч. Это те люди, которые приехали оттуда, и которые понятия не имеют, как здесь живут люди, которые пренебрегают крымчанами ", - подчеркнул Семена.

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По его словам, коренным крымчанам сейчас трудно устроиться на более-менее приличную работу.

"Было очень много завезено людей (из России - ред.) и расставлены на всех руководящих должностях. Крымчанам остается быть на подчиненных должностях, исполнительных работах", - отметил Семен.

Как сообщалось, Николай Семена - заслуженный журналист Украины, в отношении которого "власть" оккупированного Крыма возбудила уголовное дело за якобы публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Поводом стала его публикация о гражданской блокаде полуострова на сайте Крым.Реалии.

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22 сентября 2017 года Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил журналиста к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года Верховный "суд" Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета заниматься публичной деятельностью до трех лет.

Из-за проблем со здоровьем Семена нуждался квалифицированного лечения, которое не могло быть ему предоставлено в Крыму. Но выехать в Киев ему не разрешили.

28 января 2020 года Семена получил постановление о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости. 

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18 февраля он в выехал из Крыма и 19 февраля прибыл в Киев.

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Россия, Крым, РФ, Население.
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