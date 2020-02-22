Николай Семена: РФ прилагает большие усилия для замещения населения в Крыму

Российская Федерация прилагает очень большие усилия, чтобы заместить население оккупированного Крыма.
Об этом заявил крымский журналист Николай Семена во время дискуссии в рамках акции "Соль Крыма. День солидарности с непокоренным Крымом".
"Российская власть прилагает очень много усилий, чтобы фактически заменить население. В каждом городе строятся огромные жилые комплексы со школами, детсадами, магазинами и т.д., и туда заселяются приезжие люди из России. Например, если у нас население Симферополя ранее составляло около 350 тысяч, то сейчас ... более 600 тысяч. Это те люди, которые приехали оттуда, и которые понятия не имеют, как здесь живут люди, которые пренебрегают крымчанами ", - подчеркнул Семена.
По его словам, коренным крымчанам сейчас трудно устроиться на более-менее приличную работу.
"Было очень много завезено людей (из России - ред.) и расставлены на всех руководящих должностях. Крымчанам остается быть на подчиненных должностях, исполнительных работах", - отметил Семен.
Как сообщалось, Николай Семена - заслуженный журналист Украины, в отношении которого "власть" оккупированного Крыма возбудила уголовное дело за якобы публичные призывы к нарушению территориальной целостности России. Поводом стала его публикация о гражданской блокаде полуострова на сайте Крым.Реалии.
22 сентября 2017 года Железнодорожный районный "суд" Симферополя приговорил журналиста к двум с половиной годам условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью. В декабре того же года Верховный "суд" Крыма частично смягчил приговор Семене в части дополнительного наказания, сократив срок запрета заниматься публичной деятельностью до трех лет.
Из-за проблем со здоровьем Семена нуждался квалифицированного лечения, которое не могло быть ему предоставлено в Крыму. Но выехать в Киев ему не разрешили.
28 января 2020 года Семена получил постановление о досрочном прекращении испытательного срока и снятия с него судимости.
18 февраля он в выехал из Крыма и 19 февраля прибыл в Киев.