Путин предостерег от попыток исказить историю Великой отечественной войны

Владимир Путин: Наш долг - всегда помнить, какой ценой нам досталась победа в Великой Отечественной войне.

Россия не позволит искажать историю Великой Отечественной войны и будет изобличать любые попытки, направленные на это, заявил президент России Владимир Путин.

"Наш долг - всегда помнить, какой ценой досталась эта победа. И мы никому не позволим перечеркнуть эту героическую страницу истории, будем изобличать любые попытки исказить историю, предать забвению дух союзничества и нашего боевого братства", - сказал глава государства, передает ТАСС.

Он также напомнил, что в тяжелых кровопролитных сражениях воины не только изгнали агрессора со своей земли, но и с честью выполнили благородную освободительную миссию - помогли другим странам освободиться от оккупантов, от нацистов и их приспешников.