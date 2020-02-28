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В России рассказали об испытаниях нового гиперзвукового оружия

В России рассказали об испытаниях нового гиперзвукового оружия
12:47 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Фейсбук

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об испытании новейшего гиперзвукового оружия.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в России на Северном флоте продолжаются испытания новейшего гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Шойгу на коллегии министерства обороны РФ.

"Продолжаются испытания нового оружия, в том числе гиперзвукового. Всё это позволит качественно увеличить боевой потенциал Северного флота и других флотов ВМФ России,"- сказано в сообщаении.

В феврале прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что в США должны хорошо подумать, прежде, чем размещать свои ракеты в Европе, поскольку в РФ готовы ответить на угрозы развертыванием новых видов вооружения.

Путин отметил, что в России без сбоев и по плану идет работа над перспективными образцами систем вооружения.

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В частности, по его словам, были испытаны комплексы с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"

Он также проинформировал об еще одной "перспективной новинке", которая находится в разработке, гиперзвуковой ракете "Циркон"

В январе 2020 года главнокомандующий ВМФ Николай Евменов заявил, что испытания "Циркона" проходят успешно, "в ближайшие годы" один из фрегатов станет первым кораблем, который будет вооружен этой ракетой.

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Россия, Минобороны РФ, Сергей Шойгу, Владимир Путин, Гиперзвуковое оружие.
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