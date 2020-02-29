Путин может встретиться с Эрдоганом уже на следующей неделе

В Кремле рассказали, когда может состояться встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Встреча президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана может состояться в Москве 5 или 6 марта.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Обсуждалась тема возможного контакта на высшем уровне. На данный момент прорабатывается встреча президента Путина и президента Эрдогана в Москве 5 или 6 марта. То есть на следующей неделе", - сказал Песков.

Отмечается, что Путин и Эрдоган провели в пятницу телефонный разговор, в котором говорили о "принятии дополнительных мер с целью нормализации обстановки на северо-западе Сирии". В пресс-службе Кремля сообщили, что стороны договорились "активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне".

Как сообщал Укринформ, в ночь на 28 февраля произошло обострение ситуации в северо-западной сирийской провинции Идлиб. В результате авиаудара вооруженных сил режима Асада и РФ погибли 33 военнослужащих ВС Турции.