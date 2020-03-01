В московской больнице пациентов заставили молчать о соседе по палате с коронавирусом

Врачи московской больницы взяли с больных подписку о неразглашении, чтобы те молчали о соседе по палате с коронавирусом.

Врачи инфекционной больницы №1 Москвы приказали пациентам молчать о соседе по палате, у которого выявили коронавирус.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на одного из пациентов Аслана Субханкулова.

По его словам, врачи решили взять с больных подписку о неразглашении, чтобы никто не узнал об ошибке медиков. Субханкулов утверждает, что в палате лежали семь человек, в том числе недавно вернувшийся из Италии Давид Беров.

У россиянина подтвердился коронавирус, и его перевели в отдельную палату. «Врачи требуют, чтобы мы говорили, что у нас были отдельные боксы», - объяснил Субханкулов.

У всех соседей Берова взяли повторные анализы.