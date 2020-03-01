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В РФ теперь не нужно получать разрешение для перевозки опасных секретных грузов

В РФ теперь не нужно получать разрешение для перевозки опасных секретных грузов
23:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Владимир Путин отменил необходимость получения разрешения для перевозки опасных секретных грузов.

Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене необходимости получения специальных разрешений для перевозки опасных грузов, имеющих отношение к особо важным государственным и оборонным нуждам. Документ опубликован в воскресенье на официальном портале правовой информации.

Согласно ранее установленным нормам, после получения заявки на перевозку опасного груза Ространснадзор согласовывает маршрут движения с владельцами автомобильных дорог федерального, регионального, межмуниципального и местного значения, а также с владельцами частных автодорог. Однако владельцы дорог не имели доступа к гостайне, в связи с чем профильное ведомство не имело права согласовывать с ними перевозку секретных спецгрузов.

В связи с этим закон об автомобильных дорогах дополнен нормой, согласно которой не будет требоваться согласование и специальное разрешение для перевозки опасных грузов, необходимых “для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд страны”, а также для “обеспечения безопасности государства”.

До подписания закона такое исключение было предусмотрено для военного транспорта и техники.

Закон направлен на ограничение доступа к информации о перемещении грузов, предназначенных для удовлетворения особо важных государственных и оборонных нужд и обеспечения безопасности государства, путем отнесения их к специальным грузам и отмены оформления специальных разрешений для перевозки.

Принятие закона позволяет исключить доступ лицам, не имеющим допуск к государственной тайне, к секретной информации о перемещении транспортных средств, перевозящих специальные грузы, являющиеся грузами повышенной опасности. Документ также позволяет оперативно осуществлять переброску таких грузов.

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Россия, Закон, РФ, Владимир Путин.
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