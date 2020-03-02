Путин: Мы ни с кем не собираемся воевать

Владимир Путин заявил, что Россия не собирается ни с кем воевать, а создает условия для того, чтобы у других стран не возникало намерения развязать с ней вооруженный конфликт.

Президент РФ Владимир Путин заявляет, что Россия вооружается, чтобы "никому не пришло в голову воевать с ней". Об этом он сказал в интервью государственному агентству ТАСС, посвященном 20-летию власти Путина в России.

"Мы ни с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, чтобы никому в голову не пришло воевать с нами", - сказал Путин. По его словам, по размеру оборонного бюджета Россия находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. "Более того, наши расходы из года в год сокращаются. А расходы других стран растут", - сказал Путин.

Он заявил, что при этом сложилась уникальная ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли "догоняющего" государства.

"Мы впервые создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого не было никогда", - заявил Путин.

Он отметил, что имеет в виду прежде всего созданные в стране гиперзвуковые ударные комплексы, в том числе межконтинентальные. Путин также заявил, что доля современной техники в войсках выросла с 6% до почти 70%.

"Это и есть ситуация, которая называется стратегической стабильностью и балансом сил. Благодаря этому стратегическому балансу мир удержался после Второй мировой войны от крупных военных конфликтов. Именно благодаря вот этой стратегической стабильности и стратегическому балансу", - считает Путин.

"Кстати говоря, создавая систему противоракетной обороны, американцы и хотели нарушить эту стратегическую стабильность и стратегический баланс, полагая, что если они над собой создадут антиракетный зонтик, то тогда другая сторона не сможет соответствующим образом ответить в случае применения ими ядерного оружия. Но создав эти современные комплексы, в том числе комплексы, легко преодолевающие любую систему ПРО, мы эту стратегическую стабильность и стратегический баланс сохраняем. Принципиально важно не только для нас, но и для международной безопасности", - заявил он.