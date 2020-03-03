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Чуть не лишились зрения: В России 20 учеников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы

Чуть не лишились зрения: В России 20 учеников получили ожоги глаз из-за кварцевой лампы
16:37 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В России более 20 школьников получили ожоги глаз из-за не выключенной кварцевой лампы.

Более 20 учеников первого класса одной из школ Москвы пострадали из-за включенной на протяжении дня кварцевой лампы в классе, где проходили занятия.

Об этом пишет Meduza.

Отмечается, что 2 марта ученики пожаловались на боль в глазах, им был диагностирован ожог роговиц глаз.

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Главное следственное управление СК по Москве проводит проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В департаменте образования Москвы факт происшествия подтвердили, сообщив, что учительница школы включила в классе во время перемены облучатель открытого типа и не выключила его после начала урока.

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Дети, Россия, Школа, РФ, Ученики, Лампа, Кварцевая лампа.
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