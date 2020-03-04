В Кремле заверили, что для защиты Путина от коронавируса делается все необходимое

В Кремле заверили, что принимают меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса.
Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Все, что необходимо для предотвращения проникновения коронавируса в близость президента, все делается. На самом деле, речь идет об обычных превентивных гигиенических мерах, которые могут вполне принимать любые граждане Российской Федерации", - сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что в Москве резко не осложнялась ситуация в связи с коронавирусом.
Напомним, в Польше подтвердился первый случай заболевания на коронавирус.