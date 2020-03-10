"Президент не приедет": Трамп отказался от визита в Москву на 9 мая

В Кремле подтвердили информацию о том, что Трамп не приедет в Москву на 9 мая.

Президент США Дональд Трамп отказался приехать на парад 9 мая в Москву.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы пока не знаем, на каком уровне будут представлены США на праздновании Дня Победы. Действительно, по дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент (США) не приедет", - сказал Песков.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин в интервью агентству ТАСС заявил, что руководителям стран, входивших в антигитлеровскую коалицию, следовало бы приехать в Москву на 75-летие победы.

"Я думаю, что для наших бывших союзников по антигитлеровской коалиции это и внутриполитически, и в моральном смысле было бы правильно - к нам приехать", - отметил он.

"Мы ждем и будем рады, если они приедут. Если нет - это их выбор. Но это, мне кажется, для них было бы ошибкой", - отметил Путин.