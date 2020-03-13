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Россия ограничивает авиасообщение с Евросоюзом

Россия ограничивает авиасообщение с Евросоюзом
22:58 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Россия временно приостанавливает авиасообщение с странами ЕС.

Россия с полуночи 16 марта временно ограничивает пассажирские перевозки в страны Европы.

Как сообщает "Настоящее время", такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

В частности, будут ограничены рейсы во все страны Евросоюза, а также авиасообщение с Норвегией и Швейцарией - обе страны не входят в ЕС.

Исключение сделают только для регулярных рейсов маршрута Москва – столица ЕС, которые осуществляются через терминал F аэропорта "Шереметьево", а также для чартерных рейсов, при условии что в эти страны будут лететь "граждане этих стран и граждане иных стран", а в РФ назад будут лететь только граждане России. Такими чартерными рейсами власти России и стран ЕС намерены вывозить своих граждан из зон, где введен карантин по коронавирусу.

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ЕС, Россия, Евросоюз, РФ, Авиасообщение.
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