В России протестовали против "обнуления" сроков Путина

В ряде городов РФ граждане были возмущены поправками в конституцию , которыми предусмотрено "обнуление" президентских сроков Путина.

В ряде городов России сегодня протестуют против поправок в Конституцию РФ, которыми предусмотрено "обнуление" президентских сроков Владимира Путина. Об этом пишет "Настоящее время".

На митинг против поправок в Красноярске пришло около 200 горожан. Ранее местные власти отказали в проведении акции протеста в центре города и выделили местный гайд-парк – сквер Космонавтов, расположенный на улице Терешковой. Именно первая она внесла поправку об обнулении президентских сроков во время второго чтения законопроекта в Госдуме.

В Екатеринбурге на митинг против обнуления сроков президентства Путина пришли около 50 человек. Из-за угрозы коронавируса в Екатеринбурге запрещено проводить мероприятия с участием более 50 человек. Как заявил один из организаторов акции и представитель партии "Яблоко" Максим Петлин, "угроза несменяемости власти серьезнее заболевания". Поэтому активисты все же решили провести мероприятие.

На протесты в Чите также из-за ограничений пришли ровно 50 человек, организаторы даже раздали присутствующим номерки. Одним из главных лозунгов акции стал слоган "Нет вечному Путину". Перед участниками выступили общественные активисты и депутаты Забайкальского края от КПРФ.

В Новосибирске, несмотря на плохие погодные условия, состоялся согласованный митинг. На него пришли около 40 человек. Собравшиеся требовали "обнулить сроки политзаключенным" и отказаться от внесения поправок в Конституцию.

Митинги прошли также в Ростове-на-Дону, Чите, Комсомольске-на-Амуре и других городах, пишет "Росбалт".

В Кемерове сотрудники полиции в гражданском задержали местного жителя стоявшего в одиночном пикете. Алексей Федоров держал плакат "Долой Путина. Живу по совести". Полицейские объяснили задержание тем, что у них "есть поручение".

В Калининграде активисты устроили серию одиночных пикетов против изменения Конституции.

10 марта Путин объявил о готовности снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, если Конституционный суд РФ даст соответствующее заключение.

11 марта Госдума и Совет федерации одобрили закон с поправками в Конституцию РФ, включающие в себя норму об "обнулении" президентских сроков Путина.

16 марта Конституционный суд России признал закон о поправках соответствующим Основному закону страны.